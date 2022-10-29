العدوان السعودي يجدد خروقاته لوقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث ارتكبت 52 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن “الخروقات تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت قصفاً مدفعياً و41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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