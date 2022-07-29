29 تموز 1996- الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة

دمشق-سانا
1870- وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها وبمقتضاه قامت دار الكتب وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.
1896- القيصر الروسي بطرس الأكبر يضم مدينة ازوف التي كانت خاضعة لتركيا.
1921- أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني.
1937- تتويج الملك فاروق ملكاً على عرش مصر رسمياً.
1945- السفن الحربية اليابانية تغرق السفينة الحربية الأمريكية “إنديانابوليس” ما أسفر عن مقتل 883 بحاراً فيما اعتبر أسوأ خسارة من نوعها في تاريخ البحرية الأمريكية.
1957- تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1958- إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية-ناسا.
1991- روسيا ولاتفيا توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل بينهما.
1996- الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة.
من مواليد هذا اليوم..
1900- إيفند يونسون أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.
1937- دانييل مكفادين اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2000.
من وفيات هذا اليوم..
1099- البابا أوربانوس الثاني بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1887- أغوستينو دبريتيس رئيس وزراء إيطاليا.
1913- توبياس ميخائيل كايل آسر رجل قانون هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.
1994- دوروثي هودجكن عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.
أعياد ومناسبات..
عيد النشيد الوطني في رومانيا.