22 تموز 1896- صدور العدد الأول من (صحيفة الشام) في دمشق

دمشق-سانا

1598- مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.

1624- الألماني ويلهلم شيكار الأستاذ بجامعة هايدلبرج يكتشف أول آلة حاسبة تقوم بالعمليات الأربع الأساسية وأطلق عليها اسم “الساعة الحاسبة”.

1896- صدور العدد الأول من “صحيفة الشام” في دمشق وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908.

1906- تتويج هاكون السابع ملكا على النرويج.

1921- جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود الإسبان في معركة أنوال.

1944- استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.

1946- مقتل 110 بريطانيين في هجوم لمنظمة أريغون الصهيونية على فندق الملك داوود مقر قوات الاحتلال البريطانية في القدس.

1952- تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي واستمرت بعملها لمدة ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرا في مصر.

1987- إطلاق النار على رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن.

من مواليد هذا اليوم..

1478- الملك فيليب الأول ملك مملكة قشتالة.

1510- ألساندرو دي ميديشي حاكم فلورنسا.

1887- غوستاف هرتس عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1888- سلمان واكسمان عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.

من وفيات هذا اليوم..

1908-ويليام راندال كريمر سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.

1936-أحمد عزة الأعظمي كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.

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