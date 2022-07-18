18 تموز1925- الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه (كفاحي)

دمشق-سانا

64-نشوب حريق روما الكبير.

1918-توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.

1925-الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه (كفاحي).

1990-التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.

1991-انتهاء الحرب الموريتانية السنغالية والتي بدأت في سنة 1989.

2009-إجراء انتخابات الرئاسة في موريتانيا لاختيار رئيس جديد.

من مواليد هذا اليوم..

1635-روبرت هوك عالم كيمياء وفيزياء إنكليزي.

1918نيلسون مانديلا زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

1948-هارتموت ميشيل عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.

من وفيات هذا اليوم..

1721-أنطوان واتو رسام فرنسي.

1817-جاين أوستن روائية إنكليزية.

1872-بينيتو خواريز رئيس المكسيك.

1968-كورناي هايمانس طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.

أعياد ومناسبات

يوم الدستور في أورغواي.

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