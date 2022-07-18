18 تموز1925- الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه (كفاحي)

دمشق-سانا
64-نشوب حريق روما الكبير.
1918-توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.
1925-الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه (كفاحي).
1990-التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.
1991-انتهاء الحرب الموريتانية السنغالية والتي بدأت في سنة 1989.
2009-إجراء انتخابات الرئاسة في موريتانيا لاختيار رئيس جديد.
من مواليد هذا اليوم..
1635-روبرت هوك عالم كيمياء وفيزياء إنكليزي.
1918نيلسون مانديلا زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.
1948-هارتموت ميشيل عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.
من وفيات هذا اليوم..
1721-أنطوان واتو رسام فرنسي.
1817-جاين أوستن روائية إنكليزية.
1872-بينيتو خواريز رئيس المكسيك.
1968-كورناي هايمانس طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.
أعياد ومناسبات
يوم الدستور في أورغواي.
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