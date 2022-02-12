لبنان يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكبح ممارساته العدائية

بيروت-سانا

دعا لبنان الأمم المتحدة إلى الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية وانتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً ولا سيما استخدام المجال الجوي اللبناني للاعتداء على الأراضي السورية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن قيادة الجيش اللبناني قولها في بيان عقب اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني أن الجانب اللبناني أكد ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.

كما أدان الجانب اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان التي تحصل يومياً محملاً العدو الإسرائيلي مسؤولية النتائج التي تترتب عنها داعياً الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية ولا سيما استخدام المجال الجوي اللبناني لاستهداف الأراضي السورية واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً مؤكداً التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته.

وكان العدو الإسرائيلي نفذ فجر الأربعاء الماضي عدواناً جوياً مزدوجاً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وبصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة خمسة آخرين.