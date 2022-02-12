فوز سيدات جرمانا على سلمية في دوري الدرجة الثانية بكرة السلة

حماة-سانا

حقق فريق جرمانا فوزاً صعباً على سلمية بنتيجة 57-56 نقطة بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأولى من إياب دوري الدرجة الثانية بكرة السلة لفئة السيدات.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 9-9 وتفوق سلمية بالربع الثاني 19-10 فيما حسم جرمانا الربع الثالث لصالحه 12-10 والرابع أيضا 17-10 لتنتهي المباراة بالتعادل 48-48 وفي الربع الإضافي الأول حسم جرمانا المباراة لصالحه بفارق نقطة واحدة 9-8.

وكان فريق سلمية قد فاز في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في دمشق.

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