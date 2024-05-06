بوتين: روسيا تغلبت على التحديات التاريخية بنجاح

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تغلبت على التحديات التاريخية التي واجهتها بنجاح، واستطاعت تحقيق النمو في اقتصادها.

وقال بوتين خلال اجتماعه الأخير بالحكومة المنتهية أعمالها اليوم: إنه “بعد 8 سنوات من إساءات نظام كييف لسكان دونباس، كان على روسيا أن تتخذ إجراءات لحماية المواطنين بقوة السلاح، وعلى هذه الخلفية تم شن عدوان اقتصادي على البلاد، كان الهدف منه أن يفضي إلى البطالة وإغلاق المؤسسات، إلا أن ذلك لم يحدث”.

وتابع بوتين: إن “معارضي روسيا حاولوا تدميرها من الداخل وفشلوا أيضاً، بل جلبت العقوبات ضد روسيا نتيجة عكسية، ونما الاقتصاد الروسي”.

ومن المقرر أن تستقيل الحكومة الروسية غداً ليبدأ تشكيل الحكومة المقبلة.

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