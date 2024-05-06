السورية للبريد تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد الشهداء

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد الشهداء الذي يصادف السادس من أيار من كل عام.

وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن قيمة الطابع 4000 ليرة سورية.

ويحتفل بهذه المناسبة الوطنية في كل من سورية ولبنان، وسبب اختيار التاريخ هو أحكام الإعدام التي أمر بها جمال باشا السفاح الذي كان والياً على الشام بحق عدد من الوطنيين السوريين واللبنانيين في كل من دمشق وبيروت إبان نهاية الحرب العالمية الأولى ما بين العامين 1915 و1916.

واختير يوم السادس من أيار لأن عدد الشهداء الذين أعدموا في هذا اليوم من عام 1916 كان الأكبر عدداً، حيث وصل عددهم إلى 21 شهيداً، 7 شهداء منهم أعدموا بساحة المرجة بدمشق، و14 شهيداً في ساحة الشهداء ببيروت.

نور يوسف

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