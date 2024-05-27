الخارجية الكوبية: إدراج كوبا على قائمة واشنطن لرعاية الإرهاب إجراء وحشي ضدنا

هافانا-سانا

أدان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز إدراج الولايات المتحدة بلاده على قائمتها الأحادية لرعاية الإرهاب، واصفاً هذا الإجراء بالوحشي الذي يسعى إلى خنق الاقتصاد الكوبي.

وقال رودريغيز في تدوينة اليوم على منصة إكس: “إن إدراج كوبا في قائمة أحادية للدول التي يُفترض أنها ترعى الإرهاب هو إجراء وحشي من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد الشعب الكوبي، ويسعى إلى خنق اقتصاد كوبا وتحميل حكومتنا المسؤولية عن تأثيره على السكان”.

ونوه الوزير الكوبي بتضامن الدول والمواطنين حول العالم مع كوبا ومطالبتهم حكومة الولايات المتحدة بإنهاء حصار الإبادة الجماعية واستبعاد كوبا من قائمة الدول التي يُفترض أنها ترعى الإرهاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency