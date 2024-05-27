الاتحاد الإفريقي يدعو إلى التنفيذ العاجل لقرار محكمة العدل الدولية حول غزة

نيروبي-سانا

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق الفلسطينيين في مخيم للنازحين قرب رفح، مشدداً على وجوب التطبيق الفوري والعاجل لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر بوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على رفح.

ونقلت وكالة فرانس برس عن محمد قوله في بيان اليوم: إن “إسرائيل” تواصل انتهاك القانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب وتحدي حكم محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى محكمة في الأمم المتحدة، مشدداً على وجوب التطبيق العاجل لقرار المحكمة الدولية إذا أريد للنظام العالمي أن يسود.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الجمعة الماضي الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على رفح، كما أمرته بفتح معبر رفح فوراً لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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