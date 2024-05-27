روسيا وأوزبكستان تعلنان تمسكهما بنظام عالمي يحكمه القانون الدولي

طشقند-سانا

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف تمسك بلديهما بنظام عالمي يحكمه القانون الدولي، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وشدد الرئيسان خلال لقائهما في طشقند اليوم على مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ولفتا إلى أن تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان بين أولويات موسكو وطشقند.

كما أكد الرئيسان ضرورة التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة والرقمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المباشرة بين أقاليم البلدين.

وكان بوتين أكد في رسالة للمشاركين والضيوف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن المجتمع الدولي بأغلبيته بات يؤيد بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية.

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