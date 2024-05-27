الإسكان العسكرية تفتح باب الاكتتاب على عدد من الشقق بعدد من المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت مؤسسة الإسكان العسكرية اليوم عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدد من مناطق دمشق والمحافظات.

وتقع هذه الشقق في المحضر 45 توسع دمر بدمشق، والمحضرين (283-284) السكن طابقي بالحي الثاني بقرى الأسد بالديماس، والمحضر 164 منطقة الشيخ سعد العقارية بطرطوس مقابل المشفى العسكري، وعدد من المحاضر في ضاحية الأسد بالقامشلي.

ويبدأ الاكتتاب على الشقق، اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى نهاية يوم الأربعاء الـ 12 من حزيران المقبل، وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب.

ودعت المؤسسة الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة فرع الإسكان 30 عدرا طريق حرستا دمشق، أو مراجعة دوائر السكن بمناطق الاكتتاب للاطلاع على دفاتر الشروط والوثائق المطلوبة.

وحددت المؤسسة أرقاماً هاتفية للراغبين بالاستفسار للاتصال مع فرع الإسكان 30 بدمشق على الرقم 0115774050، ودائرة السكن بالمنطقة الجنوبية على الرقم 0115774086، ودائرة السكن بالمنطقة الساحلية على الرقمين 0412401020 و0412401030، ومكتب طرطوس على الرقم 0993362981، ودائرة السكن بالمنطقة الشرقية على الرقم 052220597.

مدا علوش

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