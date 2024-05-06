مشاركة واسعة ومنافسات قوية ببطولة الجمهورية للشطرنج

اللاذقية-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت بطولة الجمهورية للشطرنج للفئات العمرية التي أقامها اتحاد اللعبة في اللاذقية بالتعاون مع وزارة التربية، وبمشاركة 280 لاعباً ولاعبة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز آرام محمود بفئة 6 سنوات، وجاد فطوم بفئة 8 سنوات، وورد محمد بفئة 10 سنوات، ونور الدين مبارك بفئة 12 سنة، وحمزة نصر بفئة 14 سنة، وحمزة مسعود بفئة 16 سنة، ومحمد فندي بفئة 18 سنة.

وللفئات العمرية ذاتها، فازت بمنافسات الإناث كل من اديل خدام، وأسيل جندل، وشام الحمود، وكارول صافي، وجيسيكا ديب، ومرام عيسى، وماسة قشاش.

أما نتائج الفرق المدرسية التي جرت منافساتها ضمن هذه البطولة، ففي فئة البنين توجت اللاذقية بالمركز الأول تلتها حماة بالمركز الثاني، وريف دمشق بالمركز الثالث، وجاءت اللاذقية أولا بفئة البنات تلتها حماة ثم طرطوس.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة تميزت هذا العام بمشاركة واسعة، وحظيت بمنافسات قوية فلم تحسم النتائج إلا في الجولة الأخيرة، وهذا مؤشر إيجابي على تطور اللعبة، مضيفاً: إن البطولة أفرزت مواهب واعدة، وشهدت مستويات فنية عالية.

بدورها لفتت مديرة الأنشطة الفنية والرياضية بوزارة التربية لانا زخور إلى التشاركية المتميزة مع الاتحاد الرياضي العام من خلال إقامة البطولات المشتركة في مختلف الألعاب الرياضية، حيث تسهم هذه البطولات في اكتشاف المواهب لإعدادها لاحقاً بما يخدم منتخباتنا الوطنية.

نبيل علي

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