الخامنئي: الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني هو السبب في استمرار أعماله الوحشية

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي اليوم أنه لولا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني لما تمكن من الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال الوحشية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الخامنئي قوله في كلمة اليوم: إن “ما يحدث في غزة اليوم سيخلد في التاريخ، فالاعتداءات الصهيونية الوحشية والظلم، وفي الوقت نفسه مقاومة الشعب الفلسطيني، كل منها علامة كبيرة في التاريخ، وهذه مؤشرات ستبين الطريق إلى مستقبل البشرية”.

وشدد الخامنئي على أن فلسطين تحتاج إلى دعم العالم الإسلامي، موضحاً أنه يجب مواجهة الكيان الصهيوني ومن يساعده في ارتكاب مجازره بحق الفلسطينيين.

ولفت إلى أهمية الوحدة والتآزر والتواصل بين الدول والشعوب الإسلامية لتقديم نتائج إيجابية للعالم والإنسانية، مبيناً أن ذلك يتم عبر التفاهم بعيداً عن الانقسامات والخلافات التي يحاول الأعداء بثها والتحريض عليها.

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