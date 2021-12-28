حاجز للجيش يمنع رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي من دخول قرية الدردارة بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل “سانا” أن “حاجزاً للجيش العربي السوري منع رتلاً من 5 آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي من الدخول إلى قرية الدردارة في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي وأجبره على مغادرة المنطقة”.

واعترض حاجز للجيش أمس الأول أربع مدرعات للاحتلال الأمريكي أثناء مرورها في مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة.