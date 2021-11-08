كنان أدناوي يعزف مقطوعات شرقية وغربية على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

اصطحب المؤلف الموسيقي والعازف كنان أدناوي جمهور مسرح دار الثقافة بحمص في رحلة بين الشرق والغرب من خلال مقطوعات موسيقية قدمها بمشاركة نخبة من كبار العازفين.

وتنوعت المعزوفات العشر التي قدمها أدناوي في الحفل ما بين أعمال من تأليفه إضافة لمجموعة من المعزوفات ذات القوالب الكلاسيكية الشرقية كالسماعي واللونغا وأخرى غربية.

وتضمن الحفل معزوفات تحية وسماعي مع رقصة صولو بيانو بأسلوب مختلف وطريق دمشق رقصة للعشاق فيها ارتجالات لعدة آلات وافريكان فلور للمؤلف ديوك إلينجتون ولونغا لرياض السنباطي بتوزيع جديد ومعزوفة جو التي تعطي مساحة كبيرة للكلارينيت ويا مال الشام هدية لروح الفنان الكبير الراحل صباح فخري.

وتفرد الحفل بالمساحة التي أتيحت لآلات الصولو لتعزف مقاطع مرتجلة منفردة شرقية وغربية ظهر من خلالها مهارة كل عازف على حدة إضافة إلى مشاركة جديدة لآلات النفخ الخشبية كالفلوت والإيقاع كالتمباني التي أضافت زخماً للموسيقا.

وعبر عدد من الحضور عن إعجابهم بأداء العازفين وبراعتهم وقدرتهم على التنويع والانتقال من الموسيقا الشرقية إلى الغربية.

وشارك أدناوي بالحفل 12 من كبار العازفين منهم أغيد منصور وعلي الصالح وطوني الأمير ومحمد شحادة.

وكنان أدناوي هو خريج المعهد العالي للموسيقا بدمشق وتابع دراسته العليا في الولايات المتحدة اختصاص الارتجال المعاصر وحاز عدداً من الجوائز العالمية في بيروت وتونس وشارك في حفلات عديدة داخل البلاد وخارجها.

لارا أحمد