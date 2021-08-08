الإسباني مارتن يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للدراجات النارية

فيينا-سانا

حقق الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج انتصاره الأول في بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى اليوم على حلبة شتايريان في النمسا.

وتفوق مارتن صاحب مركز أول المنطلقين على بطل العالم خوان مير متسابق فريق سوزوكي ليمنح براماك ريسنج انتصاره الأول في ظهوره الأول ببطولة العالم هذا الموسم.

وواجه فابيو كوارتارارو متسابق ياماها ومتصدر بطولة العالم صعوبات واحتل المركز الثالث.

وتوقف السباق في اللفة الثالثة بعد سقوط داني بيدروسا متسابق فريق كيه.تي.إم أثناء خروجه من المنعطف الثالث قبل أن يصطدم لورينتسو سافادوري متسابق فريق أبريليا ريسنج بدراجة بيدروسا.

وتسبب الحادث بحريق على الحلبة وتوقف السباق لأكثر من نصف ساعة.

وخرج بيدروسا من الحادث سالماً وخضع سافادوري لفحوص أثبتت سلامته واستأنف السباق.