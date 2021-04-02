العدوان السعودي يرتكب 104 خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 104 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات رصد الخروقات وضباط الارتباط اليمنية قولها إنه “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية وشن سبع غارات لطائرات تجسسية في مناطق الفازة والجبلية والكيلو 16 والتحيتا والدريهمي”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

كما جدد طيران العدوان السعودي استهداف المناطق والأحياء السكنية في محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمنى قوله إن طيران العدوان شن سبع غارات على محافظة الجوف استهدفت مديرية خب والشغف بالمحافظة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.