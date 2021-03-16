شركة كهرباء اللاذقية: إعداد الدراسات اللازمة لتغذية المناطق المحررة من الإرهاب بالمحافظة بالطاقة الكهربائية

اللاذقية-سانا

تقوم الشركة العامة لكهرباء اللاذقية بإعداد الدراسات اللازمة لتغذية المناطق المحررة من الإرهاب بالمحافظة بالطاقة الكهربائية وفق خطة إسعافية وعاجلة وحسب عودة الأهالي لهذه المناطق.

وأوضح مدير الشركة المهندس جابر العاصي في تصريح لمراسل سانا أن هذه الخطة ستكون حسب توافر المواد ووفقاً للإمكانات المتاحة للشركة وسيتم وضع جدول زمني محدد وفق الحاجة والأولوية والاعتمادات المتوافرة وحسب الحالة الإسعافية.

وأشار العاصي إلى أن تغذية تلك المناطق المحررة بالطاقة الكهربائية تسهم في عودة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم وبالتالي إعادة إعمار هذه المناطق وإحيائها من جديد مبيناً أن الشركة تعمل بكل طاقتها لتوفير الخدمة للمواطنين وتشجيعهم على العودة إلى ديارهم.