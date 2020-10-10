جهود استثنائية لمواجهة حرائق اللاذقية… رجال الإطفاء: صوت احتراق أغصان الأشجار يدمي القلوب

اللاذقية-سانا

تتضافر جهود فرق الإطفاء والدفاع المدني ودائرة الحراج بمديرية الزراعة والأهالي للسيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ منتصف ليلة الخميس وأتت على مساحات كبيرة من الغابات الحراجية والأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من ريف محافظة اللاذقية.

رواد عربي سائق إطفائية وأحد عناصر التدخل السريع في دائرة الحراج بمديرية زراعة اللاذقية أشار إلى أن امتداد الحرائق بين المنازل في قرية بللوران وتزايد وتيرة إشتعالها كان من أصعب التحديات التي واجهناها من ناحية تأمين خروج الأهالي ومساعدتهم في الوصول إلى أقرب نقطة آمنة وحاليا نتواجد في منطقة وادي قنديل لمراقبة وضع الحرائق بعد إخمادها والحيلولة دون اندلاعها مجددا.

وبعيون يملؤها الحزن وكلمات يعتصرها الألم تحدث عربي عن استشهاد زميله رفعت فندي سائق جرار الذي لم يتمكن من النجاة أمس بينما كان يؤدي واجبه الوطني في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

إبراهيم حاج عمر من فوج إطفاء مدينة عدرا الصناعية أوضح أنهم توجهوا إلى اللاذقية لمؤازرة زملائهم في إخماد الحرائق التي اندلعت في المحافظة منوها بالتعاون الكبير من قبل الأهالي الذين هبوا بكل ما لديهم ولم يتوانوا عن المشاركة في وقف زحف النيران مبيناً أن مشهد النيران وهي تجتاح الحراج بسرعة مذهلة مؤثر جدا وصوت احتراق أغصان الأشجار يدمي القلوب.

وفي الطريق إلى بللوران استوقفتنا سيارات الإسعاف المتمركزة على طرف الطريق حيث أشار السائق كمال حسن ملاوي من منظومة إسعاف اللاذقية إلى جاهزية عناصر المنظومة للتعامل مع جميع حالات الطوارئ وتقديم العون للمواطنين ونقل من هم بحاجة لتلقي العلاج في المشافي.

الممرض قصي السكج أوضح أنهم مستنفرون على مدار الساعة في مناطق انتشار الحرائق منذ يوم أمس لمساعدة المدنيين المتضررين والتعامل مع حالات الاختناق والرضوض والسقوط وتقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاجها.

وعبر عدد من الأهالي القاطنين على طريق سد بللوران عن تخوفهم من تجدد اندلاع النيران في الغابات القريبة من منازلهم وتوجهوا بالشكر لكل من ساهم في إخماد الحرائق.

رشا رسلان