لاتسيو يهزم كالياري في الدوري الإيطالي بكرة القدم

روما-سانا

تغلب لاتسيو على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دوري الأبطال وينهي سلسلة نتائج سيئة في ختام مباريات المرحلة الـ 35 من بطولة الدوري الإيطالي بكرة القدم.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة الـ 45 قبل أن ينتفض لاتسيو في الشوط الثاني ويحرز خلاله هدفين عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين الـ 47 وال60 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد لاتسيو الذي حقق نقطة يتيمة في مبارياته الخمس الماضية إلى 72 نقطة في المركز الرابع في حين تجمد رصيد كالياري الذي عجز عن تحقيق أي فوز بالبطولة للمباراة السابعة على التوالي عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبهدفه في كالياري انفرد إيموبيلي بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 31 هدفا متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.