روحاني: الحظر الأمريكي الظالم يتعارض مع القواعد الإنسانية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني يتعارض مع القواعد الإنسانية وقوانين منظمة الأمم المتحدة مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة على الصعيد العالمي لمكافحة فيروس كورونا.

ودعا روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيد اليوم “دول العالم لإدانة إجراءات أمريكا المناهضة للإنسانية وحثها على العودة إلى قوانين منظمة الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية” لافتا إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه تونس بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي ضد الحظر الأمريكي الظالم واللاإنساني على إيران.

من جانبه انتقد الرئيس التونسي إجراءات الحظر الأمريكية غير الإنسانية على الشعب الإيراني وقال إن “تونس وإيران ستكونان معا لمواجهة التحديات العالمية ومنها أزمة انتشار فيروس كورونا” منوها في الوقت نفسه بمواقف إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية والإسلامية.