سريع: مقتل وإصابة أكثر من 130 ألفا من قوى تحالف العدوان السعودي

صنعاء-سانا

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مقتل واصابة أكثر من 130 ألفا من قوى تحالف العدوان السعودي ومرتزقته منذ بداية العدوان على اليمن مشيرا إلى أن الخسائر في عتاد وصفوف جيش النظام السعودي كانت الأكبر بينها.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في مؤتمر صحفي اليوم حول خسائر قوى العدوان خلال الاعوام الخمسة الماضية إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليات عسكرية واسعة ونوعية فرضت معادلات جديدة في المعركة وأدت الى خسائر كبيرة في صفوف وعتاد قوات العدوان مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أكثر من 371 طائرة للعدوان منها 53 طائرة مقاتلة ومروحيات أباتشي و 318 طائرة استطلاعية وتجسسية.

ولفت سريع إلى أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذوا عمليات ناجحة وموثقة لم يعلن عنها لأسباب مختلفة موضحا أن القوة الصاروخية اليمنية أطلقت خلال الأعوام الماضية من العدوان أكثر من 1067 صاروخا باليستيا قصفت أهدافا عسكرية حيوية ومنشآت في العمق السعودي وأهدافا عسكرية معادية في الداخل.

وأعلن سريع إجراء القوات المسلحة اليمنية تجارب جديدة ناجحة على منظومات صاروخية ستدخل الخدمة قريبا وتم تدمير وإعطاب أكثر من 8487 دبابة ومدرعة وآليات عسكرية اخرى أثناء المواجهات معظمها صناعات أمريكية وبريطانية وفرنسية مؤكدا عزم القوات اليمنية على المضي في تنفيذ واجباتها الوطنية بالدفاع عن الشعب والوطن وتحرير كل أراضي البلاد.

إلى ذلك أوضح سريع أن الآلاف من أبناء الشعب اليمني استشهدوا وجرح عشرات الآلاف منهم جراء العدوان الغاشم إضافة إلى الخسائر الكبيرة في المنشات الخدمية العامة فيما تضرر ملايين اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر جراء الحصار والحرب الاقتصادية.

وتوعد سريع قوى العدوان بمزيد من الضربات النوعية التي لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا دمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.