مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على خطط ماكرون لتعديل نظام التقاعد

باريس-سانا

شهدت فرنسا اليوم اضرابات ومظاهرات واسعة شملت عمال السكك الحديدية والأساتذة والأطباء والمحامين وغيرهم احتجاجا على خطط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد.

ونقلت ا ب عن شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية اس ان سي اف قولها إن “ثلاثة قطارات سريعة فقط من بين خمسة كانت قيد العمل” مشيرة إلى أن العديد من القطارات بفرنسا تاثرت نتيجة الاضرابات والاحتجاجات.

وبينما دخلت الحكومة الفرنسية والنقابات في مفاوضات حاسمة بشأن إدخال تغييرات في نظام التقاعد توجه المتظاهرون إلى الشوارع في العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية حيث دخل إضراب عمال سكك الحديد اسبوعه السادس كما أغلق برج ايفل نتيجة انضمام العمال إلى حركة التظاهرات وكذلك تعطلت حركة الميترو بشدة وأغلق العديد من المدارس.

واستؤنفت المحادثات بين الحكومة ونقابات العمل أمس الأول دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن فيما من المزمع عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن تمويل نظام التقاعد الجديد يوم غد.