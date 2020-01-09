مجلس مدينة حماة يطرح عدة مشاريع للاستثمار

حماة-سانا

أعلن مجلس مدينة حماة عن طرح عدد من المشاريع على الأملاك العائدة له للاستثمار بهدف رفد ميزانيته بإيرادات مادية تسهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المجلس المهندس عدنان طيار في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم الإعلان عن طرح مشروع استثمار ثلاثة ملاعب معشبة في أحياء الفيحاء والبعث والنصر بقيمة 25 مليون ليرة لمدة عشر سنوات على أن تعود ملكيتها بعد انقضاء هذه المدة إلى مجلس المدينة إضافة إلى استثمار ثلاثة كافتيريات بمساحة 1300 متر وبدل 13 مليون ليرة سنويا.

وبين أنه تم أيضا طرح مشروع استثمار عقار تجاري في حي الصابونية بمساحة 91 مترا ومشروع استثمار بناء تجاري بمساحة 975 مترا أمام فرع الهجرة والجوازات وفق مبدأ التشاركية بنسبة 87 بالمئة لصالح مجلس المدينة.

ولفت طيار إلى أنه سيتم وفق مبدأ التشاركية مع فرع نقابة المهندسين بحماة استثمار مجمع تجاري سكني في حي البارودية بارتفاع 17 طابقا ويضم فندقا سياحيا ومكاتب ومحال تجارية وشققا سكنية ومطاعم وكافيتريات ومرآب سيارات طابقيا وصالات عرض متعددة الاستعمالات وقسما خدميا للمبنى.

كما أشار إلى أنه سيتم طرح مشاريع أخرى قريبا وستكون قيد الإعلان والتراضي أهمها مشروع بناء منشأة لإنتاج المجبول الزفتي بمساحة 10000 متر مربع ومشروع استثمار مجبل بيتوني بهدف رفد المجلس بإيرادات مالية وتلبية احتياجات المدينة من هذه المادة.