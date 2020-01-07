بكين تطالب واشنطن بإصدارتأشيرة دخول لظريف التزاماً بواجبها الدولي

بكين-سانا

طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة اليوم بإصدار تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده الخميس القادم في نيويورك التزاماً بواجبها الدولي منتقدة قرار واشنطن رفض منحه التأشيرة.

ونقل الموقع الالكتروني للوزارة عن المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه بصفة الولايات المتحدة البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة يجب عليها الالتزام بواجبها الدولي وإصدار التأشيرات وتوفير الظروف المناسبة والملائمة لممثلي الدول الأجانب الذين يحضرون اجتماعات الأمم المتحدة.

وتابع شوانغ: نحث الولايات المتحدة على الوفاء الجاد بهذا الالتزام وتوفير الراحة لممثلي الدول الأعضاء لحضور اجتماعات الأمم المتحدة وكان ظريف رد على رفض الإدارة الأمريكية منحه تأشيرة الدخول في تغريدة على تويتر قائلاً “إن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لاتفاق 1947 بين أمريكا والأمم المتحدة وهو اتفاق استضافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة” مشيراً إلى أن ذلك الإجراء لا يحظى بأهمية كبيرة مقارنة بالتهديدات التي يطلقها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول تجويع الشعوب وضجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المواقع الثقافية إضافة إلى الإرهاب الاقتصادي والاغتيالات.