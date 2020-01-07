الجيش العراقي: أي بقاء لقوات (التحالف الدولي) يعتبر غير شرعي

بغداد- سانا

أكد المتحدث العسكري باسم قائد القوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف أن أي بقاء لقوات ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على الأراضي العراقية يعتبر “وجودا غير شرعي”.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن خلف قوله في تصريح اليوم: أن “أي بقاء لقوات التحالف الدولي بعد رسالة العراق للأمم المتحدة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف يعتبر غير شرعي”.

وأضاف خلف: أن ما تمت مناقشته بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والسفير الأمريكي في بغداد هو آلية لدفع القوات القتالية خارج الأراضي العراقية وهذه الآلية يتفق عليها الطرفان وليست محكومة بوقت مؤكدا أن “القوات التي ستبقى غير قتالية”.

وأبلغ أمس عبد المهدي السفير الأمريكي فى بغداد ماثيو تولر بضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب العراقى القاضى بخروج القوات الأجنبية من العراق.

وكان مجلس النواب العراقي صوت أمس الأول بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبى في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

وطالب العراق في وقت سابق اليوم مجلس الأمن الدولي بإدانة الجريمة الأمريكية باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني وعدد من كوادر الحشد فجر يوم الجمعة الماضي قرب مطار بغداد وذلك كى لا تسود “شريعة الغاب” العلاقات الدولية.