غريب آبادي: اغتيال سليماني ورفاقه نموذج عن إرهاب الدولة

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة كاظم غريب آبادي أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدى المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد يشكل “جريمة همجية ونموذجا بارزا عن إرهاب الدولة نفذ بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وقال غريب أبادي في رسالة وجهها اليوم إلى المديرين العامين للمنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدين لدى فيينا عقب جريمة الاغتيال الأمريكية إن “هذا العمل الإرهابي يتعارض وبصورة سافرة مع جميع القوانين والأعراف والمعايير الدولية”، مشيرا إلى أن اغتيال سليماني الذي حمل لواء مكافحة التنظيمات الارهابية في المنطقة يعد وثيقة واضحة أخرى على المزاعم الفارغة والعبثية لأمريكا في مكافحة الإرهاب والتطرف وعدم مبالاتها بالسلام والاستقرار في المنطقة.