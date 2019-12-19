يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاً بعد فوزه على سامبدوريا

روما-سانا

تغلب يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

سجل ثنائية يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 19و45 على الترتيب بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جيانلوكا كابراري في الدقيقة 35 من عمر اللقاء وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتاً من إنتر ميلان صاحب الـ 39 نقطة الذي يستضيف جنوى بعد غد السبت ضمن الجولة ذاتها بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الـ 16 على جدول الترتيب.