“جداريات شبابية”.. معرض قادم من الشمال السوري لطلاب مركز أشرعة الشبابي

دمشق-سانا

قدم أربعون شاباً وشابة من هواة الرسم والخط العربي من طلاب مركز أشرعة الشبابي نتاجهم الفني اليوم، في المركز الثقافي في كفرسوسة بدمشق، قادمين من مناطق الشمال السوري بعد سقوط النظام البائد ضمن معرض بعنوان “جداريات شبابية”.

المعرض ضم أكثر من 50 لوحة فنية بأساليب وتقنيات متنوعة وبأحجام كبيرة، عبّر من خلالها الفنانون الشباب عن رؤاهم الفنية ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال تدريباتهم في المركز بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وعن المعرض، قال مدير مركز أشرعة الشبابي عمر مشوح في تصريح لمراسل سانا: “عملنا منذ تأسيس المركز عام 2018 على احتضان الطاقات الشابة في الشمال السوري في مدينة عفرين، ومن ثم في مدينتي إدلب والباب من خلال دمج الشباب في هذه المدن مع الشباب المهجرين القادمين من كل المحافظات السورية، وتدريبهم وتنمية مواهبهم للوصول بهم إلى هذه اللحظة، ليكونوا شركاء فاعلين في إعادة إعمار سوريا بالفكر والثقافة والفن والإبداع”.

وأوضح مشوح أن المركز عمل مع شباب في مقتبل العمر في المرحلة الثانوية وبداية المرحلة الجامعية، من خلال برامج تدريبية متنوعة، بهدف التأسيس الفكري لهم وتنمية مواهبهم مع الدعم والتشجيع، مبيناً أن المركز درب أكثر من عشرين ألف شاب وشابة على مدى سبع سنوات، في مختلف المجالات والأنشطة الأدبية والثقافية والفنية والرياضية، وأقام عشرة معارض لهم في مناطق الشمال.

بدوره مدير مركز أشرعة في مدينة عفرين محمود داوود، لفت إلى أن المركز نظم عدة مسابقات في مجالات القراءة والقصة القصيرة وكرة القدم وكرة الطاولة، بالإضافة إلى ألعاب الذكاء ودورات تدريب المدربين، بهدف تحصين الشباب السوري بالفكر والثقافة والفن والرياضة، مشيراً إلى أن المعرض بداية انطلاق نشاط المركز في العاصمة دمشق.

من جهته أكد مدرب الخط العربي غسان سليمان أن المركز استقطب آلاف الشباب لتنمية مواهبهم ورعايتها، وخاصة في فنون الخط العربي التي تعبر عن هويتنا الثقافية، والتي تحتاج للكثير من الجهود للنهوض بها، مبيناً أن المركز يسعى لتقديم كل ما يلزم لتشجيع طلابه، والأخذ بأيديهم على طريق الإبداع.

يذكر أن المعرض يستمر غداً الأحد بين الساعة الـ 11 صباحاً والساعة الـ 4 عصراً في المركز الثقافي في كفرسوسة.

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