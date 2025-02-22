35 متطوعاً من الدفاع المدني السوري يصلون قطر في إطار برنامج تدريبي

الدوحة-سانا

وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة المجموعة الأولى من فريق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اليوم، وذلك للمشاركة في برنامج تدريبي خاص تشرف عليه مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي (لخويا).

ويُقام البرنامج التدريبي في الفترة من الـ 23 من شباط وحتى الـ 20 من آذار 2025، ويأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحث والإنقاذ.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية والتمارين الميدانية، التي تهدف إلى تطوير مهارات الدفاع المدني السوري في التعامل مع الكوارث والأزمات الإنسانية، ويشمل تدريبات ميدانية مكثفة لتحسين مهارات الفريق في عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الحالات الطارئة.

ويتيح البرنامج فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الفريقين، ما يعزز من قدرات الفريق السوري في مواجهة التحديات الإنسانية، كما يتضمن ورشات عمل وجلسات تعليمية تهدف إلى تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات البحث والإنقاذ.

ويعد هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في تعزيز قدرات الفريق السوري في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية، كما يعكس التزام قطر بدعم الجهود الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والإنقاذ.

وقال الرائد خالد الحميدي، قائد مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية: “فخورون بهذا التعاون الذي يعكس التزامنا بتقديم الدعم والتدريب لأبطال الخوذ البيضاء، الذين يبذلون جهوداً جبارة في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية”.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جاهزية الفريق السوري في مجال البحث والإنقاذ، وتزويده بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، كما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين الفريقين، ما يزيد من قدرة الفريق السوري على مواجهة التحديات الإنسانية بكفاءة عالية.

بدوره قال رائد الصالح، رئيس الدفاع المدني السوري: “فخورون بالشراكة مع فريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا)”، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة، لتعزيز قدرات فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وتطوير المهارات في مجالات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن التدريبات التي ستجريها (الخوذ البيضاء) في قطر فرصة حقيقية للارتقاء بالفريق إلى مستويات أعلى من الجاهزية، عبر التعرف على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ حول العالم، وتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين في هذا المجال الحيوي.

ووجه الصالح الشكر لدولة قطر حكومة وشعباً وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، على دعمهم الدائم للجهود الإنسانية، متطلعاً إلى المزيد من التعاون لخدمة المجتمعات المتضررة ومساندة كل من يحتاج للمساعدة في سوريا.

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