قانون الشركات في جلسة حوارية في غرفة تجارة وصناعة دير الزور

دير الزور-سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية .
وركز المشاركون خلال جلسة الحوار الرابعة التي جرت اليوم على قانون الشركات والشركات المساهمة والمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي قال :إن النقاش في جلسة اليوم جاء استمرارا لما بدأنا به في الجلسة السابقة حول قانون الشركات وشهدت الجلسة نقاشات مطولة حول المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وارتباط تطوير هذه المشاريع مع تحديث قانون الشركات .
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور إلى أن قانون الشركات يحتاج لتطوير العديد من فقراته كي تنسجم مع التوجهات العامة التي تدعو للاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على اعتبار أنها إحدى الحلول المطروحة لتعافي ودعم الاقتصاد ، وتناولت النقاشات عدة رؤى وأفكار حول هذه المشاريع ولاسيما فيما يتعلق بإيجاد بنية تشريعية تدعمها وتوفر لها الحماية والرعاية والنمو .
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