قانون الشركات في جلسة حوارية في غرفة تجارة وصناعة دير الزور

دير الزور-سانا‏

تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات ‏الحوار التي أطلقتها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل ‏وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة ‏والمستقبلية .‏

وركز المشاركون خلال جلسة الحوار الرابعة التي جرت اليوم على ‏قانون الشركات والشركات المساهمة والمشاريع ‏الصغيرة والمتناهية في الصغر .

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي قال :إن النقاش في ‏جلسة اليوم جاء استمرارا لما بدأنا به في الجلسة السابقة حول‏ قانون الشركات وشهدت الجلسة نقاشات مطولة حول المشاريع الصغيرة ‏والمتناهية الصغر وارتباط تطوير هذه المشاريع مع تحديث قانون ‏الشركات . ‏

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور إلى أن قانون ‏الشركات يحتاج لتطوير العديد من فقراته كي تنسجم مع التوجهات العامة التي ‏تدعو للاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على اعتبار أنها إحدى ‏الحلول المطروحة لتعافي ودعم الاقتصاد ، وتناولت النقاشات عدة رؤى ‏وأفكار حول هذه المشاريع ولاسيما فيما يتعلق بإيجاد بنية تشريعية تدعمها ‏وتوفر لها الحماية والرعاية والنمو .‏

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