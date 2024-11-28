بقائي: من حق ايران الرد على العدوان الصهيوني الذي طال سيادتها ووحدة أراضيها

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على عدوان الكيان الصهيوني الذي طال سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها وفقا لمبدأ “الحق الذاتي في الدفاع عن النفس” المنصوص في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بقائي قوله اليوم “المزاعم التي وردت في جانب من البيان الصادر امس عن اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع في روما، ضد إيران مرفوضة جملة وتفصيلا ومدانة” معتبراً ما ورد في البيان أنه يعكس المواقف اللاقانونية والظالمة والاحادية، القائمة على نزعات تمييزية وقسرية لمجموعة السبع الصناعية.

وأوضح بقائي أن النموذج الواضح لتداعيات هذا الموقف غير المسؤول تجسد في الدعم الشامل الذي يقدمه بعض الاعضاء بمجموعة الدول الصناعية السبع لجرائم الابادة والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان.

وأشار إلى أن الأعضاء ذوي النفوذ في مجموعة الدول الصناعية السبع، وفي ضوء سلوكهم المزدوج والانتقائي حيال القضايا الدولية المتفرقة، شوّهوا بشدة مبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية مطالباً المجتمع الدولي التركيز على مبادئ العدل والانصاف واحترام القيم الانسانية والضوابط والقوانين الدولية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مجموعة الدول الصناعية السبع لا تمثّل المجتمع الدولي، وأنها في ضوء مواقفها الانتقائية حيال الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في العالم وخاصة فلسطين المحتلة ولبنان ليست بالمستوى الاخلاقي الذي يسمح لها ان تقدم النصح للاخرين.

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