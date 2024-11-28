مدفيديف: دول حلف الناتو انخرطت في حرب شاملة ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم تعد في الواقع منخرطة في حرب هجينة، وإنما في حرب شاملة ضد روسيا، كما يتضح من ضربات الأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية من أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدفيديف قوله “يشير استخدام الأسلحة بعيدة المدى إلى أن حلف الناتو سواء واشنطن أو الأعضاء الآخرين في هذا الحلف، قد انخرطوا في الواقع ليس في حرب هجينة، بل في حرب شاملة ضد بلادنا” مؤكداً أن الضربات الأوكرانية على أراضي روسيا بأسلحة بعيدة المدى لن تمر دون رد.

ونصح مدفيديف الولايات المتحدة الأمريكية “بألا تتذاكى” عند مناقشة التهديد النووي من جانب روسيا، بل أن تتذكر أنها الدولة الوحيدة في تاريخ البشرية التي استخدمت الأسلحة النووية ضد اليابان وضرورة أن تعتذر لليابانيين.

وأوضح أن روسيا في حالة حرب مع كل العالم الغربي، وأنها ستنطلق من عقيدتها في مجال الردع النووي لافتاً إلى روسيا خفضت قيود استخدام الأسلحة النووية في العقيدة النووية الروسية المحدثة نظراً للمخاطر التي تواجهها البلاد.

وفي سياق آخر بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بحل الصراع في الشرق الأوسط، بل تريد إبقاءه عند مستوى خاضع للرقابة.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen