الرئيس الجزائري يدعو إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة

الجزائر-سانا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في قطاع غزة، مشدداً على دعم بلاده الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لانتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفي رسالة قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع سفارة فلسطين لدى الجزائر اليوم، قال تبون: “يحل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة في ظرف خاص جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما في قطاع غزة والذي دخل عامه الثاني وسط تقاعس دولي صارخ ومشين عن وضع حد لمخلفاته الفظيعة والتي داس بها ومعها المحتل الإسرائيلي على كافة المواثيق والأعراف”.

وأضاف تبون وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية “واج” : “على قدر كل هذه الآلام والمحن الشديدة التي يكابدها، يصنع الشعب الفلسطيني الشقيق على درب الشعوب الثائرة والتواقة لحريتها معجزته الخاصة فهو يأبى التسليم للأمر الواقع ويهتف بحقوقه من المعتقلات والجبال والأنقاض ومن تحت الأراضي ويستمر في مقارعة الحصار والتجويع والقصف والتنكيل بصبر وإباء وسلاحه في كل هذا إيمانه القوي بعدالة قضيته وبشرعية ومشروعية مطالبه”.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية الماثلة أمامنا باهظ وسيكون في الغد باهظا جدا، وإن عدم تمكن المجموعة الدولية من فرض قرارات الشرعية الأممية على المحتل الإسرائيلي يهدد بتفكك المنظومة الدولية ويدفع نحو منظومة منفلتة تحتكم في المطلق لمنطق القوة وتتصحر معها كل موازين العدالة والقانون.

وأكد تبون ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى رفض وإدانة أي محاولة يائسة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري وتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف بكامل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مبينا أن الجزائر ستواصل من خلال عضويتها الجارية في مجلس الأمن الدولي الدفاع بصوت عال عن هذا الموقف المتسق تماماً مع مبادئها الثابتة ومع التزاماتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة.

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