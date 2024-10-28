كنموذج للمسؤولية التربوية والمجتمعية… وزارة التربية تكرم مديري ‏مدرستي حافظ إبراهيم والباسل بدمشق

دمشق-سانا
كرم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مدير مدرسة حافظ إبراهيم رائد زاهر، ومدير مدرسة الباسل للتعليم الأساسي الحلقة الثانية فادي حمادة، وذلك لجهودهما في دعم البيئة المدرسية وتطوعهما لإصلاح الأعطال في مدرستيهما.
وبين الوزير المارديني أن عمل المديرين وحسهما بالمسؤولية هو مصدر فخر لكل الكوادر التربوية، ونموذج لتعليم الجيل الجديد دور المعلمين وتفانيهم في بذل الجهود لإنجاح عملية التربية والتعليم، فالمعلم هو صاحب رسالة وليس مهنة.
وعمل مدير مدرسة الباسل في منطقة العرين بدمشق على إصلاح سور المدرسة خلال أيام العطل الرسمية، وتعرض لإصابة خلال مساعدته أحد العمال في ذلك، وتضم المدرسة 850 طالباً من الصف السابع حتى التاسع.
كما عمل مدير مدرسة حافظ إبراهيم على إصلاح المقاعد بنفسه، بهدف تحسين واقع البيئة المدرسية، وتضم المدرسة المخصصة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى في منطقة المزة 86 حوالي 1600 تلميذ من الصف الأول حتى السادس.
رحاب علي
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