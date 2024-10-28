كنموذج للمسؤولية التربوية والمجتمعية… وزارة التربية تكرم مديري ‏مدرستي حافظ إبراهيم والباسل بدمشق

دمشق-سانا‏

كرم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مدير مدرسة حافظ إبراهيم رائد زاهر، ومدير مدرسة الباسل للتعليم الأساسي الحلقة الثانية فادي حمادة، وذلك لجهودهما في دعم البيئة ‏المدرسية وتطوعهما لإصلاح الأعطال في مدرستيهما. ‏

وبين الوزير المارديني أن عمل المديرين وحسهما بالمسؤولية هو مصدر فخر ‏لكل الكوادر التربوية، ونموذج لتعليم الجيل الجديد دور المعلمين وتفانيهم في ‏بذل الجهود لإنجاح عملية التربية والتعليم، فالمعلم هو صاحب رسالة وليس مهنة. ‏

وعمل مدير مدرسة الباسل في منطقة العرين بدمشق على إصلاح سور ‏المدرسة خلال أيام العطل الرسمية، وتعرض لإصابة خلال مساعدته أحد ‏العمال في ذلك، وتضم المدرسة 850 طالباً من الصف السابع حتى التاسع. ‏

كما عمل مدير مدرسة حافظ إبراهيم على إصلاح المقاعد بنفسه، بهدف تحسين ‏واقع البيئة المدرسية، وتضم المدرسة المخصصة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى في منطقة المزة 86 ‏حوالي 1600 تلميذ من الصف الأول حتى السادس.‏

رحاب علي

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