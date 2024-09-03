بمشاركة 600 شركة… انطلاق فعاليات (إكسبو سورية 2024) غداً

دمشق-سانا

بمشاركة 600 شركة وعلى مساحة 50 ألف متر تنطلق يوم غد فعاليات معرض اكسبو سورية 2024 للصادرات السورية بنسخته الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي أن المعرض الذي يستمر خمسة أيام يتضمن العديد من الصناعات منها الثقيلة والنسيجية والغذائية والدوائية وذلك بعد سنوات من الحرب والعقوبات الجائرة وهو يشكل عنوانا من عناوين التعافي للبلاد.

وأضاف الحلبي: إن عدد ضيوف المعرض القادمين من خارج سورية يبلغ 3000 شخص حيث تم العمل على تأمين كل الخدمات والمستلزمات اللوجستية لهم بما يخص النقل الجوي والبري والاستضافة.

وأشار الحلبي إلى أن المعرض يبدأ يومياً من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا ً وذلك للمختصين والتجار والمصدرين.

مدا علوش

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