إطلاق فعاليات مهرجان التسوق (العودة للمدرسة) بدير الزور

دير الزور-سانا

انطلقت اليوم في دير الزور فعاليات مهرجان التسوق “العودة للمدرسة 2024” الذي تقيمه محافظة دير الزور بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وفرع المؤسسة السورية للتجارة وبمشاركة عدد من الفعاليات التجارية.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أن المهرجان بهدف التخفيف عن الأسر مع اقتراب موسم افتتاح المدارس وذلك بمشاركة /30/ فعالية تجارية إضافة إلى المؤسسة السورية للتجارة ويتم من خلاله عرض كل المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة مع تقديم عروض وتخفيضات من قبل التجار المشاركين في الفعالية.

بدورها بينت مديرة فرع السورية للتجارة ولادة السلامة أن جناح المؤسسة تم فيه طرح كل اللوازم المدرسية من قرطاسية بأنواعها والألبسة المدرسية بأسعار تقل عن السوق بحدود /20/ بالمئة وذلك في إطار دور السورية للتجارة بالتدخل في الأسواق وتأمين السلع للمواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية.

إبراهيم الضللي

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