وزارة الإعلام: مباحثات لإطلاق بث إذاعة “مونتي كارلو” من دمشق

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافر إمكانية إطلاق بث إذاعة “راديو مونتي كارلو” الدولية من العاصمة دمشق.

وناقش الطرفان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون الإعلامي، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير القطاع الإعلامي السوري.

وأكّد الدكتور المصطفى أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، مشيداً بالعلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، ودورها في تعزيز الحوار الحضاري من خلال المنصات الإعلامية.

وتعمل وزارة الإعلام على توسيع الخيارات الإعلامية والانفتاح الثقافي وتعزيز البنية التحتية للصناعة الإعلامية في سوريا، وفي هذا السياق وقعت الوزارة في الـ 30 من حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع شركة “المها الدولية”، تهدف إلى إنشاء مدينة “بوابة دمشق” للإنتاج الإعلامي والفني.