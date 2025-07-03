مباحثات سورية أممية لتطويرالإعلام وبناء القدرات

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” UNDP” في سوريا الدكتور محمد صديق مضوي، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج.

وذكرت وزارة الإعلام عبر قناتها على تلغرام أن المباحثات تركزت حول التعاون في مجالات بناء القدرات الإعلامية لمواجهة الأزمات، ودعم مشاريع التوعية المجتمعية، وتطوير المحتوى الإعلامي الهادف بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة، وخطة الدولة في النهوض بالقطاع الإعلامي.

وأكّد الدكتور المصطفى خلال اللقاء أهمية الشراكات الدولية في دعم الإعلام الوطني، وتطوير أدواته بما يعكس الواقع السوري وينقل صوت المواطن بموضوعية ومهنية.

وتسعى وزارة الإعلام عبر اللقاءات مع الوفود العربية والأجنبية والأممية لدعم الإعلام السوري وتطوير مهارات الكوادر الإعلامية، لمواجهة التحديات التي فرضت على الإعلام السوري جراء سياسة النظام البائد، وللوصول إلى إعلام وطني حقيقي يكون شريكاً في التنمية ومعبراً عن سوريا الجديدة.