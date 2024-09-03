قصائد شعرية متنوعة في ثالث أيام مهرجان أم الربيعين الرابع والعشرين في ثقافي صافيتا

طرطوس-سانا

تابع مهرجان أم الربيعين الثقافي الرابع والعشرين الذي يعقد في المركز الثقافي بصافيتا في محافظة طرطوس فعالياته لليوم الثالث على التوالي بأمسية شعرية ذات مواضيع وجدانية ووطنية واجتماعية وغيرها شارك فيها كوكبة من الشعراء من مختلف المحافظات السورية.

المهرجان الذي يحمل عنوان “تحية للروائي موسى العلي والباحث الموسوعي محمد قجة” يعتبر إحياء لرحيل الكاتب الصحفي إبراهيم عبد الهادي، قدمت خلاله الشاعرة ماجدة أبو شاهين عدة قصائد من شعر التفعيلة والعامودي.

الشاعر منهال الغضبان من محافظة دمشق قدم قصائد شعرية من شعر التفعيلة والعمودي والتي تتناول الجانب الاجتماعي والوطني والوجداني والعاطفي موجها إحداها للراحل الكاتب الصحفي إبراهيم عبد الهادي، فيما ألقى الشاعر سامر كحل عدة قصائد جميعها تعالج الحالة الإنسانية بكل تفاصيلها وتنوعت بين شعر التفعيلة والحر حملت عناوين (حيث أولد في المرة القادمة) و(مذراة) و(من فستق الليل في ضجة اللازورد) إلى جانب مشاركته بباقة من القصائد القصيرة.

الشاعرة هدى أبو حسن شاركت بقصيدتين نثريتين تسلطان الضوء على التحدي الاجتماعي بتشكيل الحرية، بينما الشاعرة آليسار عمران من محافظة اللاذقية ألقت ثلاث قصائد محكية وتتناول الجانب الوجداني والاجتماعي.

الشاعر علي سليمان من حمص شارك بثلاث قصائد عمودية إحداها رثائية مهداة للراحل الباحث الموسوعي محمد قجة وأخرى نثرية، في حين قدمت الشاعرة غنوة مصطفى قصائد عمودية متنوعة من مجموعتها الشعرية التي تحمل عنوان (ثم وجد).

وختمت الأديبة سعاد مكارم الأمسية من خلال قراءتها لمجموعة قصص قصيرة جدا والتي حملت عنوان (على مهلك) و(الضمير) و(تصبح على خير) و(نشيد العلم) وجميعها تسلط الضوء على القضايا الواقعية من زوايا مختلفة.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث بعرض فيلم قصير تعريفي بالراحل الباحث الموسوعي محمد قجة تناول أهم المناصب التي شغلها وأهم أبحاثه خلال مسيرة حياته.

هيبه سليمان

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