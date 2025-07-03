مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون الصحي وإعادة تأهيل المشافي

دمشق-سانا

عقد وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي اجتماعاً في دمشق اليوم مع السفير السعودي لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، تناول خلاله الطرفان سبل التعاون المشترك في المجال الصحي، في خطوة تعكس العودة التدريجية للتنسيق العربي-السوري على مستوى الخدمات والبنى التحتية.

وشملت المباحثات مجالات حيوية أبرزها إعادة تأهيل المشافي المتضررة، ومعالجة نقص التجهيزات الطبية، وترميم المراكز الصحية، إضافة إلى تعزيز التعاون في تبادل الخبرات والأبحاث، والتدريب المشترك، وتطوير البنية الصحية في سوريا.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددين على أهمية تنسيق الجهود وبناء جسور التواصل بما يحقق النهوض بالقطاع الصحي، ويمهّد لتعاون مستدام يخدم احتياجات الشعب السوري.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور العلي أن وزارة الصحة تضع حالياً مكافحة المخدرات على رأس أولوياتها، داعياً إلى تعاونٍ أوسع يشمل مجالات التوعية والعلاج وتأهيل المتعافين، ومثنيًا على التجربة السعودية في هذا المضمار.

من جهته، أعرب السفير المجفل عن استعداد المملكة لتقديم الدعم الكامل لسوريا، سواء من خلال الخبرات الفنية أو دعم المشاريع الصحية، مؤكدًا أن المجال الصحي سيشهد نقلة نوعية في ضوء هذا التعاون.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين السوريين، بينهم مدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، ومجموعة من المعنيين في الشأن الصحي.