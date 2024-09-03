لازاريني يدعو إلى توفير الحماية الفورية للفلسطينيين بالضفة الغربية

نيويورك-سانا

استنكر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية، داعياً إلى توفير الحماية الفورية للفلسطينيين وضمان سلامتهم.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس: “إن العنف والدمار مزقا مدينة جنين ومخيمها على مدى أكثر من 6 أيام، وهذا تسبب في خسائر بالأرواح وإصابات وأضرار جسيمة للبنية التحتية وصعوبة في الحصول الغذاء والمياه والأدوية”.

ودعا لازاريني المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشيراً إلى أن “الأونروا” تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين بالضفة.

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