بيسكوف: روسيا والدول الأفريقية تواصل تطوير التعاون الدفاعي

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستواصل مع الدول الأفريقية تطوير التعاون الدفاعي.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم حسب وكالة تاس: نطور علاقاتنا مع الدول الأفريقية في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع وهم مهتمون بذلك ونحن أيضاً لدينا الاهتمام ذاته.

وفي وقت سابق أشار محللون إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة في أفريقيا مقابل تعزيز روسيا مواقعها في القارة السمراء لمستوى غير مسبوق، مستندين بوضوح إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر وتشاد، فيما اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من النيجر وتشاد يعد بمثابة نصر إستراتيجي آخر لروسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency