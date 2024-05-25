SCS-NET
الشريط الإخباري

إسبانيا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

2024-05-25

مدريد-سانا

طالبت الحكومة الإسبانية الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة وقف عملياته العسكرية في رفح فوراً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قوله في تدوينة على موقع إكس: “إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية بما في ذلك ضرورة قيام “إسرائيل” بوقف هجومها العسكري في رفح هي إجراءات إلزامية، وعلى “إسرائيل “الالتزام بها”.

وأضاف: “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مشدداً على وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية أمس أمراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إيرلندا: أمر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح ملزم

دبلن-سانا أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن أن “إسرائيل” التي ترفض …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved