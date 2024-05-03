الأمن الروسي يقضي على عميل للاستخبارات الأوكرانية

موسكو-سانا

قضى الأمن الروسي على عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية وصل من لتوانيا لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في روسيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم وفقاً لوكالة تاس بأنه تم إحباط نشاطات إجرامية لعميل لصالح مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية وهو عضو في منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا.

وذكر البيان أن العميل خطط لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية بما في ذلك منشآت وزارة الدفاع في منطقة موسكو ومركز للتطوع في بطرسبورغ.

وحسب البيان تم كشف العميل وهو من أصول روسية عند محاولته إخراج مواد متفجرة وأسلحة من مخبأ بمقاطعة لينينغراد، كان يعتزم استخدامها لارتكاب هجوم إرهابي على محطة وقود في منطقة توسنينسكي بمقاطعة لينينغراد، وأثناء الاعتقال أبدى مقاومة مسلحة باستخدام الأسلحة النارية فتم القضاء عليه.

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