العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، موقعاً المزيد من الأضرار في الممتلكات والمنشآت والأراضي الزراعية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من القذائف سقطت عند أطراف بلدة رب ثلاثين لجهة بلدة الطيبة، وأشعلت حريقاً في المنطقة، فيما استهدف قصف مدفعي معاد أطراف بلدة الناقورة.

وفي صور، تعرضت أطراف زبقين واللبونة لقصف مدفعي من مرابض العدو الإسرائيلي في الجليل الغربي في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء القطاع الغربي.

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