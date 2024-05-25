مصرع خمسة أشخاص على الأقل جراء انهيار منجم ذهب شمال كينيا

نيروبي-سانا

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وفقد آخرون، جراء انهيار منجم للذهب شمال كينيا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين محليين قولهم: إنه وفقاً لتقارير صادرة عن فرق الإنقاذ والسلطات تم انتشال جثث خمسة من عاملي المنجم كانوا داخل منطقة التعدين عندما تسببت الأمطار بانهيار الجدران لتدفنهم أحياء، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف المسؤولون: إنه تم نقل اثنين من العمال إلى المستشفى بعدما لحقت بهما إصابات إثر الحادثة.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة المتواصلة خلال الأسابيع الماضية أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات في أنحاء كينيا.

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