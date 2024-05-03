العراق.. القبض على إرهابي من “داعش” في الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وحسب البيان كان الإرهابي يعمل كناقل للأسلحة والأعتدة والتجهيزات العسكرية والمواد الطبية وغيرها في صفوف التنظيم، واشترك في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

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