5 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف محيط مدرسة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجازر في قطاع غزة المنكوب وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 51 شهيداً و75 جريحاً.

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